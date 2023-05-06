「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）今年初為了救困在雪中的侄兒，遭鏟雪車輾過，全身斷了30根骨頭，經過手術及休養後，他在上（4）月中以撐拐杖的模樣現身節目首映會，而昨（5）日在IG上傳影片，向粉絲更新自己的康復狀況。

影片中只見傑瑞米在跑步機上繫上彈力帶，並拉著彈力帶練習踏步及深蹲，並在貼文寫下：「我決定加速這痛苦的復健，用健身來活絡一下新長的骨頭。即使我覺得自己像個鐵人，但每個新關節（臀部、膝蓋、腳踝、脛骨等）還是需要適度的伸展，經過這次熱身，希望能恢復得更好（不要跟我的復健師說）。」

而影片中的傑瑞米與先前躺在床上的照片比較，恢復狀況比之前好，還能夠像現在進行小小的鍛鍊，心情似乎也比以前開朗許多。粉絲們看到他的最新狀況，也紛紛留言給予支持，表示很開心看到有好消息的傑瑞米。

傑瑞米雷納年初因鏟雪車意外，先前時間都躺在床上休養，3月曾接受媒體採訪，坦露事發當時的心境，4月時首度走出家門，出席自己節目的首映會，他當時表示，那場首映會是讓他努力復健的目標，為了想親眼看到大家，他很認真進行復健，同時他也感謝家人在一旁鼓勵他。