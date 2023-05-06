藝人曾莞婷出道至今演過多部本土劇，精湛演技加上亮眼外型，被封為「八點檔女神」，她昨（5日）歡慶41歲生日時，感性向粉絲道出內心話：「算是對得起支持我的你們」，讓所有人紛紛獻上祝福。

曾莞婷昨(5日)歡慶41歲生日，並於社群網站曬出一系列美照，只見她對著鏡頭擺出招牌甜笑，好心情全寫在臉上，接著表示收到來自各界的祝福，這才發現有許多粉絲是從小一直支持她到現在，並對這些人表達感激之意：「雖然沒有太厲害的成績，但希望也沒讓你們失望」，更強調為了豐富演藝之路，正努力跳脫舒適圈的各種嘗試。

曾莞婷表示成果或許不盡理想，但至少持有這份勇氣跟衝勁，也算是無愧於所有支持她的人，接著設立未來目標：「將來我希望能對得起自己，不要符合誰的期待，做自己真正開心享受的事，人生的前半段你辛苦了！人生的後半段只為自己加油」，一番正能量爆表的言論，短短時間就吸引上萬萬人按讚。

對此，網友紛紛留言：「擁有破百萬的粉絲支持，就是最棒的成績證明」、「從來沒讓我們失望，因為菀婷妳越來越棒喔」、「演的電影跟創辦的各種產品都大發，最重要的是要開心快樂度過每一天」、「美成這樣，不犯法嗎」、「女神就是女神，事業盡心盡力、表現努力，重點是…美翻了」、「從外景節目開始追到妳現在我還在」。