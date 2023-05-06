英國F1賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）公開聲援LGBTQ+團體，為了抗議美國佛州的反同性戀法案，他在本周邁阿密大獎賽特製了「彩虹安全帽」上陣。佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）去年簽署法案，禁止幼兒園到小學3年級在課堂上談論性傾向與性別認同，稱之為「不准說同性戀」法案（Don't Say Gay）。

漢米爾頓說：「這一點也不好，我支持他們群體（LGBTQ+）的所有人，我希望他們堅持下去並且反擊。我會使用彩虹頭盔，這和我們在沙烏地阿拉伯的（人權）情況沒有分別。」

2017年耶誕節，漢米爾頓看到年約8歲的姪子穿著公主洋裝，很驚訝的大吼：「這是你的耶誕禮物？男孩不可以穿公主洋裝！」他還錄下影片貼在網路，告訴大家他對姪子很灰心，結果遭到英國網友砲轟「順性別霸權」。漢米爾頓被迫公開道歉，現在他已經完全站在LGBTQ+團體的立場。

反對佛州這項法案的還有前NBA球星韋德（Dwyane Wade），他本來效力佛州的邁阿密熱火，他的其中一個兒子是跨性別者（男跨女），所以他大力抗議這項法案，最後為此搬離了佛州。韋德前陣子告訴記者Rachel Nichols說：「我得為全家人做出決定，不能只想到我自己，雖然這裡的稅金很低，但我的家庭在這裡不被接受，這是我搬家的其中一個原因。」