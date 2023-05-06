北市文山區清晨發生重大車禍，目前無業的26歲鄭姓富二代，6日清晨5時41分，駕駛賓士轎車沿信義快速道路急下萬芳交流道時，因似車速過快操作不及，整台車橫越木柵路四段，前車頭撞擊另一邊由西往東，準備左轉萬芳交流道的3部自小客車，其中54歲高姓駕駛遭到重擊，送醫後宣告不治，鄭男目前仍在醫院休養觀察，其酒測值高達0.83，全案朝過失致死罪偵辦。

警消6日清晨獲報，木柵路四路發生嚴重車禍，一輛賓士車疑車速過快，失控飛越分隔島撞上另外3車，救護人員到場後，分別將肇事的26歲鄭男，及遭撞的54歲高男送往萬芳醫院救治，另2名何姓、范姓駕駛則未受傷，表示不需就醫。

據指出，肇禍的26歲鄭男目前無業，但家境富裕，疑似5日晚間與朋友有聚會，玩到清晨才準備回家，警方已委請萬芳醫院對其抽血，其酒測值高達0.83，鄭男目前仍在醫院休養，暫時無法做筆錄。

後方遭受波及的自小客車乘客表示，一度聽到尖銳煞車聲，隨後就看到賓士自小客車高速衝下交流道並飛越分隔島，直接撞上前方納智捷休旅車，強大撞擊力道讓休旅車先撞上前方計程車，而後車尾高舉直接壓在自家車頭。

車禍發生時，賓士駕駛及納智捷駕駛受困車內之外，賓士車頭還一度冒出白煙，消防人員立即採收降溫措施並協助兩人脫困，鄭男脫困時有頭部外傷意識不清，休旅車高姓駕駛當場已無生命跡象，詳細肇責仍待後續釐清。

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