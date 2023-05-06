選擇太多有時候反而變成困擾，美國一位高中生因為成績優異，獲得超過185間大學認可，邀請他入學就讀，讓他在網路上一夕爆紅。現在他做出決定，接受康乃爾大學的機會，要攻讀他熱愛的計算機科學（computer science）。

根據美國有線新聞網（CNN）報導，紐奧良市的16歲高中生巴恩斯（Dennis Maliq Barnes）成績優秀，GPA達4.98，比同學提早2年就完成高中學業。他從去年8月開始向大學提出入學申請，沒料到自己會獲得這麼多學校青睞。

美國16歲高中生巴恩斯（Dennis Maliq Barnes）獲得超過185間大學錄取，最終選擇康乃爾大學就讀。

「隨著我申請的學校愈來愈多，（錄取）數字跟著上升…我開始對這件事變得著迷，」巴恩斯說。當他知道自己可能打破紀錄時，決定「放手一搏」，最終獲得近190所學校錄取，其中約150所願意提供獎學金，總金額破1千萬美元（超過新台幣3億元）。他所就讀的紐奧良國際高中（International High School of New Orleans）表示，這是美國史上最高紀錄。

巴恩斯穿上康乃爾大學（Cornell University）的帽T，興奮宣布自己的選擇。他說，在常春藤名校中，康乃爾大學的工程學系最為頂尖，他計畫修讀計算機科學，未來朝軟體研發發展。