成立「不動產借貸媒合平台 imB」，涉嫌以「假債權、真吸金」方式至少詐騙25億元的主嫌曾耀鋒等8人，3日遭警方拘提到案，4日移送台北地檢署複訊後，檢察官向法院聲請對8人羈押禁見，法院已於4日、5日陸續裁定曾嫌父子、張姓女友等5人羈押禁見，其中，黃姓講師原命具保60萬元，因覓保無著，改羈押禁見；其餘3名被告則命30至40萬元具保，並限制住居、限制出境、出海。

曾氏父子名牌盒子堆滿租屋處，令警方見了咋舌不已，台北地檢署擬依辦理偵查中扣押物變價規定，不排除囑託法務部行政執行署進行變價，以便日後發還被害人。

另北檢向聲請法院裁定准許扣押嫌犯共23筆不動產，但據了解，這23筆不動產價值不高，且由於被害人估計超過5000人，因此日後發還被害人的金額，恐怕只是杯水車薪。

台北地檢署6日表示，將盡速積極偵辦，嚴懲不法，除已查扣部分現金、帳戶、不動產及48個名牌包等物外，並將持續追查相關被告的不法犯罪所得，以填補民眾損失。

曾嫌與女友被發現曾多次以川晟機構董事長的名義，與綠營人物一同參訪文教基金會，並與監察院長陳菊、立法院副院長蔡其昌、前交通部長林佳龍等大咖合影留念。行政院副院長鄭文燦日前也遭批露曾出席曾嫌的直銷公司活動。

北檢表示，針對媒體報導引用曾嫌與部分政治人物合照或參與活動的照 (影) 片，影射是否會影響本案偵辦， 或被告等人是否有假藉名人代言，以照 (影)片欺騙民眾投資等，北檢強調，偵辦案件是依照證據及客觀立場依法偵辦，不受被告的背景或輿論的影響。至於被告等人是否有利用和相關人士的合照遂行詐騙、吸金，或相關照片的來源、真偽等情，亦將一併調査釐清。