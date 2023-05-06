民進黨台北市議員鍾佩玲質疑，台大內部的駐車站點時常滿車，但校外卻常常面臨無車可借的窘境，質疑負責業務的交通局調度車輛失靈。（鍾佩玲辦公室提供／丁上程台北傳真）

民進黨台北市議員鍾佩玲質疑，台大內部的駐車站點時常滿車，但校外卻常常面臨無車可借的窘境，質疑負責業務的交通局調度車輛失靈。（鍾佩玲辦公室提供／丁上程台北傳真）

針對蔣萬安百日新政拋出「微笑單車前30分鐘免費明年上路」，不過面對現況「無車可借」問題，表示將採「小規模增加車輛」方式處理，然面對微笑單車調度，遲未提出任何精進作法。民進黨議員鍾佩玲就質疑，光是台大校園內部就有校園內車柱數總數1374座，占全市車柱數4.82％，可謂全北市微笑單車最為密集的區域，可是現階段卻形成「校內滿車、校外無車」強烈對比。

鍾佩玲指出，之前她的助理行經台大校園，赫然看到「校內滿車、校外無車」之強烈對比畫面。經查，台大校園設有53個站點，占全市站點數4.42％，站點間最近距離不到50公尺，校園內車柱數總數1374座，占全市車柱數4.82％，可謂全北市微笑單車最為密集的區域。

鍾佩玲表示，按照交通局所訂之調度原則，當站點上閒置微笑單車達到七成，始進行抽車調度作業，未達兩成，始進行補車調度；因此當閒置車輛平均分布於校園內各站點時，台大校園內可能出現近960台閒置微笑單車，約佔上線單車數7.24％，業者仍無須進行抽車調度作業，此結果是否符合仍符合資源有效運用？

對此交通局回應，本市YouBike2.0租借次數創新高，代表2.0的站點增加及調度頻率有助於民眾使用，但仍不足部分將輔以大數據結合人口密度或土地使用分區資料，了解每站無車、無位及借還特性，更有效率調度及預估設站需求，作為未來擴增規模參考。現階段先購買1780車，減緩無車可借，並持續請微笑單車招募人力，加強調度頻率。

交通局強調，台大於試辦期間周轉率高達11-12，車輛於學生課堂轉換期間就會被借走，校園內應無長時間閒置車輛情形，另洽台大了解，引入YouBike後也降低學生申辦自行車證，減輕台大自行車違停之狀況，交通局也鼓勵校友捐車，讓學弟妹上下課更方便。