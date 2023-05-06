新北市長侯友宜出席「2023新北電競爭霸戰」為選手加油。（經發局提供）

侯友宜承諾將持續推動電競發展，打造完善的電競產業鏈。（經發局提供）

「2023新北電競爭霸戰」總決賽今（6）日登場，此賽事總獎金高達15萬元，吸引不少電競好手齊聚拚奪冠軍。新北市長侯友宜到場為選手加油，承諾將持續推動電競發展，打造完善的電競產業鏈。

侯友宜表示，電競已成為現代人生活的一部分，越來越多年輕人喜愛這項運動，產業界更結合AR、VR、虛擬體感、NFT等趨勢科技，將積極推動電競產業政策，並成立「新北電競基地」提供優質的電競場域。

「2023新北電競爭霸戰」活動現場亦邀請宏碁、集雅科技、傑恆數位、能仁家商及黎明科大等電競相關業者、院校代表，匯集產、官、學三方能量共同推廣電競文化。侯友宜說，透過辦理電競課程、賽事，推動電競發展，鏈結企業與學術，打造完善的電競產業鏈。

經發局表示，新北市以「場域建置」、「人才培育」及「活動推廣」三大主軸作為發展策略，成立「新北電競基地」至今已邁入第六年，不僅在空間、硬體上持續升級，人才培訓課程與活動安排更趨多元。