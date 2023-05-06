2010年梅姬風災重創宜蘭縣蘇澳鎮，為解決蘇澳淹水問題，行政院同意辦理「蘇澳溪分洪工程」，是國內繼員山子分洪道後，推動的第2座分洪道工程，中央全額負擔54.13億元，預計2027年竣工，行政院長陳建仁今天（6日）前往視察，盼這項工程能造福鄉親。

水利署表示，蘇澳鎮地理條件特殊，三面環山，市區地勢低窪，容易淹水，蘇澳分洪道可改善蘇澳地區淹水的迫切需求、防止土砂排入蘇澳港造成淤積，減少蘇澳港長期淤積，有利維持航港整體運作。

政院投入54.13億元，工程在明年編列預算，預計2028年竣工；長2.4公里，直徑10.2公尺的蘇澳分洪道，採自然分洪到南方澳內埤海岸。

陳建仁指出，宜蘭縣因地理位置及地形條件等因素，時常面對颱風豪雨帶來的淹水災害，以2010年梅姬颱風為例，因市區排洪能力不足，導致全縣淹水超過5300公頃；政府非常重視宜蘭鄉親所承受的水患之苦，因此參考新北市員山子分洪道的成功經驗，規畫在蘇澳溪設置1座大型分洪隧道。

陳建仁表示，該工程施工相當困難，必須鑿山開闢隧道，將洪水引流出海，而山區土石脆弱，如遇降雨，恐增加山崩及土石流的風險；儘管面對如此種種挑戰，水利署同仁仍不畏艱難，願意承擔此一重責大任。

陳建仁特別感謝工程會主委吳澤成親赴現地視察、積極居中協調、爭取經費，讓政府大力支持，並核定由中央全額負擔所有經費，也感謝地方與中央共同合作，才讓各項重大建設得以順利推展。