2007年至2008年的好萊塢編劇罷工，迫使《007：量子危機》成為該系列中劇本最難產的存在，連前任007丹尼爾克雷格都說：「我得邊拍邊寫，我根本不是編劇啊！」，當年大受影響的除了電影、影集之外，首當其衝的則是脫口秀，套一句編劇們的話：「沒有編劇，沒有作品」，沒想到15年後，因串流平台成主流選擇，通貨膨脹等原因，好萊塢再次迎來編劇罷工危機。

如果你有在看深夜脫口秀，那你對《吉米法倫：深夜秀》肯定不陌生，除了吉米法倫之外，史蒂芬柯伯特、吉米基墨、賽斯梅耶斯的深夜脫口秀現在都面臨停更的危機，因脫口秀講求時效性，都是每日或每周由編劇編寫新一集，製作週期極度緊湊，也導致脫口秀受到最主要衝擊，而其他的黃金時段節目若是以季度為製作，遭受的打擊也不小，雖說電影產業還有一兩年的老本可以吃，但這要看罷工會延續多久。

上一次罷工了多久？為什麼要罷工？2007年那波罷工持續了一百多天，導致整個好萊塢產業損失了20億美金（約600億台幣），當時就嚴重衝擊到電影及電視產業，當年知名的諸多影集如《辦公室風雲》、《醜女貝蒂》、《絕命毒師》都受到影響，更別提其他品質遂降的影集也不少。而罷工的原因跟串流平台興起脫不了干係，現在好萊塢將製作及寫作分開，導致編劇們無法實質獲得利潤，儘管製作成本提高，編劇們的薪酬卻完全沒有上升，更別提產業的不透明化，導致編劇們被「矇在鼓子裡」，而這次會少於100天還是超過100天，沒有人知道。