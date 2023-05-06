去年九合一選舉國民黨南部三縣市長候選人，包括台南市謝龍介、高雄市柯志恩及屏東縣蘇清泉今(6)日齊聚。柯志恩提到，去年三人在不被看好情況下，打出漂亮的一仗，顯示出民心渴望改變，她強調，或許有人對國民黨失望，但姑息民進黨不會帶來謙卑，輪替才有盼望。

柯志恩今在臉書指出，她與謝龍介、蘇清泉、台北市議員李明賢以及屏東縣議員黃明賢一起到屏東萬丹媽祖廟開講，「再次踏上廟口舞台，感動與回憶瞬間湧上心頭」。柯志恩感性表示，去年在沒有資源、不被看好的情況下，她和謝龍介、蘇清泉打出漂亮的一仗，從2020年總統大選藍綠得票差距破百萬，縮小至29萬，支持者增加近78萬，而這不僅是數字的增加，更代表民心渴望改變。

這幾年台灣缺水、缺電、缺地、缺工、缺蛋、缺人才，疫情期間還缺疫苗、缺快篩；而水果、雞蛋、豬肉、沙拉油、電價通通漲，只有薪水沒有漲。柯志恩提及上述情形，直言在蔡政府執政後，內政經濟無能、兩岸外交失能，台海成為全球最危險的地方，邦交國快斷光，未來孩子還沒進職場，恐要先上戰場。

「不要什麼都缺的壞日子、只要衣食無虞的好日子；要和平安定的生活、不要兵凶戰危的過活」。柯志恩認為，或許有人還在猶豫，也有人對國民黨感到失望，但姑息民進黨不會帶來謙卑，輪替才有盼望。