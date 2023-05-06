高雄市岡山區今天上午發生一起死亡車禍！上午8時30分左右，陳姓男子駕駛一輛自小客車汽車沿大莊路北往南直行時，不慎與對向自小客車發生擦撞後，追撞路邊停車及2部機車，造成3名女子送醫急救，其中黃女送醫後不治，陳女送醫搶救後也於下午2時宣告傷重不治。

警方初步調查，陳男並無酒駕，不過警方在肇事轎車內發現的迷彩服和臂章，經查陳員為陸軍裝甲第564旅官兵，相關肇責現由警方調查釐清中

高雄市岡山分局嘉興所上午接獲報案，指高雄市岡山區大莊路段，22歲陳姓男子駕駛自小客車，8時37分，陳男駕車沿大莊路北往南直行時，不慎與對向自小客車發生擦撞後，追撞騎乘機車的60歲陳女，造成陳女、呂女受傷送醫，另黃女送義大醫院急救後不治，下午陳女也傳出噩耗，警方表示，陳女經送秀傳醫院急救後，因傷重也宣告不治。

警方表示，詳細相關資料及肇事原因仍待釐清。

不過有民眾目擊，陳員肇事後蹲坐一旁抽菸滑手機，令人感覺事不關己的態度，警方到場將他帶回調查時，記者詢問他撞死人是否有話要說，他僅短短回應對不起，隨即被帶進警局進行調查。