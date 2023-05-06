南投梅子節活動6日在水里鄉車埕真梅館前廣場舉行了盛大的閉幕祭活動，吸引了數百名遊客前來參加，現場熱鬧非凡。（民眾提供／馮惠宜南投傳真）

由水里農會舉辦的梅子節活動今（6日）在水里鄉車埕真梅館前廣場舉行了盛大的閉幕祭活動，這場活動以「食在梅好、梅好時光」為主題，吸引了數百名遊客前來參加，現場氣氛熱鬧非凡，讓人彷彿置身於一個梅花的海洋之中。

閉幕祭現場，各種形式的梅子美食和饗宴，吸引了不少遊客和食客。農夫市集上，琳瑯滿目的農產品，讓人眼花撩亂；梅子酵素DIY和烏梅子醬品嚐活動，更是吸引了不少人前來體驗和品嚐，現場掌聲不斷。

除了美食之外，現場還有各式各樣的文創手作和藝術表演，讓人們可以在欣賞美景的同時，同時還能夠感受到文化的薰陶。遊客可以使用500元的園遊券，獲得價值高達600元的禮品，並且可以在農夫市集、梅好市集和車埕商家使用。現場還有許多限量的精美小禮等待遊客在車埕打卡集滿戳章後兌換，讓遊客興奮不已。

閉幕祭恰逢母親節前夕，許多人帶著母親一起來到水里車埕，共度梅好時光。遊客可以自己動手製作梅子酵素或烏梅子醬，送給母親一份特別的禮物，表達對母親的感謝和愛意。

整場閉幕祭熱鬧非凡，充滿了教育、休閒和感恩的氛圍，讓遊客不僅能夠欣賞到南投縣的美麗風光，更能夠認識到南投縣的農業文化和特色產業。