來自各校的新二代，上台輪流展演具異國特色之歌謠及舞蹈，傳遞來自父母原鄉的故事。(于家麒攝)

活動也安排新住民親子上台演奏手搖琴，共度闔家同樂的溫馨周末。(于家麒攝)

新住民家庭進行異國料理分享，透過一起準備食材及製作過程，拉近彼此關係。(于家麒攝)

偉大的母親節即將到來，為讓地區的新住民媽媽們提早共度佳節，金門縣南洋姊妹會特別於今(6)日上午在金城國中體育館舉辦「新住民親子嘉年華」，透過溫馨的親子活動設計及歡樂多元的文化表演，讓漂洋過海的新住民父母們，能夠在母親節前夕，感受到子女們對於父母養育辛勞的感恩與回饋，發揮正向家庭價值，創造多元文化共生共融的意象。

這場「新住民親子嘉年華」活動是由縣府社會處、教育處、移民署金門縣服務站及新住民學習中心共同指導，金門縣南洋姊妹會主辦，包括議員王國代、金城鎮鎮長李誠智、縣府社會處副處長李廣榮、金湖國中校長莊錦智、金寧中小學校長宋文法、金沙國小校長李盈潔、古寧國小校長黃芸芸，以及幾位來自台灣新住民團體代表們等嘉賓均到場共襄盛舉。

活動開始由來自金城國中、金湖國中、金沙國小、卓環國小、古城國小及湖埔國小的新二代，上台輪流展演具異國特色之歌謠及舞蹈，由於孩子們結合來自父母的不同文化，藉由舞台展演的方式，呈現多元文化的熱情與活力，傳遞來自父母原鄉的故事，增進其對於父母文化的認同及理解。

活動中，南洋姊妹會理事長鄭氏僑螢也特別為參加活動的學員安排「果凍花」的製作體驗，讓大家能夠認識來自越南的特色甜品，除講述起源與發展歷史外，更現場分享及實作，為大家帶來視覺及味覺上的豐富感受。

鄭氏僑螢表示，新住民姊妹們離鄉背井來到金門，平日擔負起家庭的主要照顧責任，為了讓平時忙於家務及工作的姊妹們能夠此機會闔家歡度母親節，特別提前舉辦這次新住民親子嘉年華的活動，慰勞平日的辛勞，讓子女表達感恩回饋之情，拉近彼此間的距離，也能讓來自不同國家的新住民朋友及其家庭成員，彼此間相互交流及情感支持，讓思鄉之情得以獲得慰藉，給予新住民朋友落地深根的歸屬感，共度闔家同樂的溫馨周末。

活動最後也讓參與活動的新住民家庭進行異國料理的分享，透過家庭成員們一起準備食材及製作過程，拉近彼此關係，提升家庭成員間的情感連結及凝聚力，共同帶來別具異國特色的美食饗宴。

為發揮活動的公益價值與社會功能，移民署金門縣服務站、縣府社會處、新住民家庭服務中心、家庭教育中心及台電金門區營業處等單位，亦在現場設攤提供各項即時諮詢及觀念推廣，透過小遊戲搶答送好禮，以達到寓教於樂的效果。