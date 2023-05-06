泰山重訊宣布，以36億元取得街口支付40..4％股權，交易方式股份買賣家新股認購的方式取得。

對於4成股權，每股買賣價是24.63元，泰山表示，過程中是競價過程，泰山發言人陳賢文表示，泰山自己有目標，拿到40％股權泰山認為營運方面與發言權是最平衡的，經營面與街口有默契可以共同經營。

至於泰山對於何時完成交易、何時進入街口董事會等，皆以簽有保密協議不便回答。