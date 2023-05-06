36億取得街口支付4成股權 泰山：這種方式最平衡 15:362023/05/06 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰山重大訊息說明。(圖／泰山提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰山重訊宣布，以36億元取得街口支付40..4％股權，交易方式股份買賣家新股認購的方式取得。 對於4成股權，每股買賣價是24.63元，泰山表示，過程中是競價過程，泰山發言人陳賢文表示，泰山自己有目標，拿到40％股權泰山認為營運方面與發言權是最平衡的，經營面與街口有默契可以共同經營。 至於泰山對於何時完成交易、何時進入街口董事會等，皆以簽有保密協議不便回答。 #泰山 #股權 #街口支付 #新股認購 #營運 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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