樂天桃猿5日註冊投手范柏絜，今天立刻將他拉上一軍，總教練曾豪駒盼他能把在二軍的好表現帶上一軍，補強牛棚戰力。

桃猿昨天將邱駿威、賴知頎降二軍，拉上在熱身賽時被球打中的左投賴鴻誠，並新註冊范柏絜，今天則是再將范柏絜升上一軍。

曾豪駒表示，近期中繼投手像是邱駿威沒那麼穩定，先讓他下二軍調整，考量范柏絜近期在二軍有不錯的成績，希望他在二軍的整體表現可以帶上來一軍。

之前在世界棒球經典賽集訓期間受傷的曾仁和，昨天在二軍先發出賽投80球，5.2局被敲4支安打、失2分。曾總表示，曾仁和整體投球都算順暢，不過下一場在哪登板還要討論，「有可能直接上（一軍），也可能在二軍再投1次。」

至於其他傷兵部分，右手肘受傷的陳鴻文進度與曾仁和差不多，今天會再進牛棚，沒問題的話下週會在二軍出賽；洋投霍爾則是在昨天進行身體檢查，目前球隊正等待報告中，也會持續觀察他的狀況；林立近期恢復打擊訓練，下週也會在二軍進行復健賽。