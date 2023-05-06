國防部長邱國正4日出席立法院外交國防委員會，報告海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套。立委鄭正鈐在質詢時指出，為何美國不出售較具戰力的F-35B戰機給台灣？國防部戰規司長李世強中將答覆，確實有提出採購計畫，但美政府並沒有同意。

綜合陸媒報導，中國大陸期刊《現代防禦技術》日前公布最新報告，稱美國各式軍機在中國海岸線不同的距離範圍內及各穿透防空階段，具有不同程度威脅。且文中還顯示，雖然F-22號稱全球最強大的隱形飛機，但新型的 F-35在南海和台海等特定區域，恐會對共軍構成更大的威脅。

鄭正鈐不解，美國出售台灣66架F-16C/D戰機，但當年為何不賣給我們最先進的F-35B戰機。對此，空軍參謀長曹進平指出，對我空軍戰力有幫助的方案，國軍都會納入考量，也有規劃對美國各種戰機爭取籌購，然而到現在還沒獲得對方同意。

鄭正鈐進一步詢問，美方不同意出售F-35B的原因，是因為攻擊性武器嗎？李世強則給出解釋，強調戰機買賣是賣方市場，「我先提需求，但美方若不同意，正常狀況下，也不會告訴我們理由。」

另據《中評社》4日報導，蔡政府曾多次釋出採購F-35B戰機的意向，但皆遭美方拒絕，據瞭解，美方以政治敏感為由，曾要求台灣不得對外談論公開。該報導還提到，F-35B是由美國洛克希德馬丁公司設計和生產的多用途戰機。