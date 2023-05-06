美國專欄作家卡洛爾對美國前總統川普提出毆打傷害和誹謗民事訴訟，陪審團觀看的川普作證影片今天公開，可以看到川普聲稱這是一場「騙局」，以及卡洛爾「不是我的菜」。

美國專欄作家卡洛爾指控前總統川普對她性侵、毆打和誹謗，川普作證影片於5日公開。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在影片中否認認識卡洛爾（E. Jean Carroll），稱她指控他於1990年代中期在柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）高級百貨公司一間更衣室內性侵她是一場「騙局」，並說卡洛爾不是他喜歡的類型。

他還告訴卡洛爾的律師凱普蘭（Roberta Kaplan），她也不是他喜歡的類型。在作證期間，川普多次說卡洛爾是「瘋子」、「腦筋有問題」和「神經病」。

川普於去年10月進行錄影取證，否認所有針對他的指控，這段編輯過的作證影片長達近1個小時。

以下是CNN整理出川普作證時的5大關鍵時刻：

● 川普將卡洛爾誤認為他的前妻梅波斯

川普看到一張有卡洛爾在內的黑白照片，將她誤認為是他的第2任妻子梅波斯（Marla Maples）。他拿著照片指著說：「那是馬拉（梅波斯），那是我的妻子。」

川普於1993至1999年期間與梅波斯在一起。他於1998年開始與現任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）約會。

● 她不是我的菜

自卡洛爾於2019年挺身而出，在「紐約雜誌」（New York Magazine）封面故事首度指控川普涉嫌性侵以來，川普一再否認她的指控，經常說她「不是我的菜」。

凱普蘭在影片中詢問川普有關他在2019年6月24日接受「國會山莊報」（The Hill）訪問，當時他在訪問中又提了卡洛爾「不是我的菜」。

● 其他侮辱

川普除了否認指控，還持續侮辱卡洛爾。川普說：「我還是不認識這個女人。我認為她腦子有問題。我不知道。除了在報導中讀到和聽到的事情外，我對這個女人一無所知。」

他繼續說：「她說我對她做了一些從未發生過的事情。一切都沒發生。我對這個瘋子一無所知。」

● 談論有關強暴指控

川普否認強暴指控時，是他在影片中反應最激動的時候，他稱這是「你能做的最糟糕的事情。最糟糕的指控」。他還說他有權利為自己辯護，並問如果他被侮辱了，為何不能反擊。

凱普蘭後來詢問川普有關去年10月12日他在自創社群平台TRUTH Social的貼文，他當時表示：「雖然我不應該這麼說，但我會說，這個女人不是我的菜！」

● 「前進好萊塢」節目錄音和「更衣室玩笑」

川普2005年被錄到侮辱女性的淫言穢語，他對當時「前進好萊塢」（Access Hollywood）節目主持人比利布希（Billy Bush）大開黃腔，粗魯而含性意味的玩笑話都被錄了下來。他在作證影片中重申，與比利布希的談話是「更衣室的玩笑話」。