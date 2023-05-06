嘉義市長黃敏惠表揚90歲模範母親吳李肅卿，家人陪伴參加受獎典禮。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠表揚慈馨媽媽楊富美。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與慈馨媽媽們合照。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠祝福模範母親們母親節快樂。（廖素慧攝）

母親節將到，嘉義市政府今天在東區體育館舉辦模範母親表揚大會，表揚17位模範母親、7位慈馨媽媽，90歲模範母親吳李肅卿是鄰里傳頌的「好阿母」，榮獲慈馨媽媽的66歲楊富美生育身障兒子成為模範教師，市長黃敏惠稱讚每位母親都是「勇媽」典範。

楊富美生育3名子女，長子有重度聽力障礙，但他從小獨立好學，師大畢業後考取台中啟聰學校，曾當選模範老師，並再進修研究所；長女是連續3年獲得航空業務TOP獎盃的優秀報關師；小女兒是芭雷舞蹈老師。

吳李肅卿是今年最高齡的模範母親受獎人，與丈夫吳海山先生婚後育有3子，3名孩子都家庭美滿，對國家社會有所貢獻，而吳李肅卿為人忠厚、不愛計較，與鄰居相處融洽，深受好評，鄰里小孩都喊她「阿母」。

市長黃敏惠逐一頒發獎牌表揚模範母親及慈馨媽媽，盛讚她們都是典範，還強調天下每位媽媽都是「勇媽」，要學習媽媽們勇敢的精神，堅強守護家庭、守護嘉義。

黃敏惠表示，每一個媽媽背後都有許多故事，造就了每一個家庭的幸福與子女的成就，愛要及時，為人子女再忙，都要珍惜和父母相聚時光，家庭需要家中每個人都努力經營才會圓滿，模範母親、慈馨媽媽都是用生命守護家庭的良母。