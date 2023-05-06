美式賣場好市多販售進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」、「藍莓」等食品，陸續被檢驗出A型肝炎病毒，台南市長黃偉哲對此事件甚為重視，不僅要求市府衛生局下架相關問題商品，還指示市府法制處應要求業者盡速提出解決方案，賠償消費者因購買該莓果食品身心所受損害，捍衛消費者的權益。

法制處指出，有問題的「科克蘭冷凍三種綜合莓」食品，已於4月29日經衛生局封存，截至昨天為止，科克蘭冷凍三種綜合莓（有效日期2023.9.19），同批號進貨量840包，售出818包，下架22包，不分批號回收1140包；科克蘭冷凍藍莓（有效日期2024.02.24、2024.02.25） 批號進貨量1056包，售出850包，下架206包，不分批號回收207包。

消保官先前到好市多台南店查核退貨、退款情形，以及要求業者採取相關保護消費者權益措施時，業者表示，已電話通知今年3月2日至同年4月11日購買該食品（不限有問題批次）的1490位會員，至該店辦理退貨退款及詢問其需求，並告知可保留相關單據作為來日請求的佐證，同時也開設退貨退款專櫃，只需出示購買證明，即使沒有攜回商品亦可退款；至於相關補（賠）償方案，將由總公司作成決定後再統一對外公布。

法制處強調，已要求台南店應針對食用問題商品的消費者，就後續檢查、自費施打疫苗等相關醫療費用，乃至身體健康受損無法工作的損失，以及增加生活上的需要等，盡速提出賠償方案，但總公司迄今未回應相關賠償方案；此部分法制處消保官將協助消費者爭取相關賠償，以維護消費者權益。