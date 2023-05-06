警政署舉行「5月5日全民反詐日」直播活動邀40位藝人響應、經驗分享反詐經驗，提升民眾反詐騙意識，台中市刑大警犬隊至國家歌劇院、百貨公司進行活動暖場快閃宣導。正妹拿著全民反詐騙的宣導圖卡，發現毛警官臉上掛著燦爛的笑容，她忍不住想靠過去合照，事後讓她融化直呼，「好可愛被萌暈了！」。

「哇！真的好可愛」台中市政府警察局刑事警察大隊由PINKY和BABY領銜擔任「全民識詐大使」，現場吸引大小朋友、不分年紀、性別的目光，毛警官當天的任務不是偵蒐毒品、爆裂物，是要來當「萌萌的」宣導大使。

在領犬員的指揮之下，PINKY和BABY非常安靜穩定的坐在地上，現場遭到民眾的「毒手」，一邊合照一邊和民眾進行互動，有民眾表示：第一次拿著政府機關的宣導標語拍的照片，是放上IG還可以和朋友炫耀「捕獲野生警犬」。

刑事警察大隊大隊長林明佐表示，台中市治安持續維持平穩，台中市去年計攔阻臨櫃匯款940件，攔阻金額達5億4461萬9375元，2月份剛結束的「全國同步打擊詐欺專案行動」也獲得六都第一的好成績，市刑大全體同仁將持續強化精進查緝、打擊犯罪能量。

林明佐呼籲民眾，雖然當天透過「5月5日全民反詐日」直播活動有藝人的分享和呼籲，希望透過網路和實體的宣導，讓民眾都能夠認識詐騙手法；若接獲可以電話或簡訊請立即撥打「110」報案或「165反詐騙」專線諮詢。