北市消防局在萬華區糖廍文化園區宣導防災。（圖／北市消防局提供）

北市消防局在萬華區糖廍文化園區宣導防災。（圖／北市消防局提供）

新冠疫情結束後，北市消防局今（6）日分別於內湖區、大安區及萬華區辦理防災宣導園遊會，希望能將正確的防災觀念深植於每個角落。

北市消防局在大安森林公園宣導防災。（圖／北市消防局提供）

北市消防局在內湖區碧湖防災公園舉辦，現場包含由小朋友擔任「天才重型救援手」操作機具模擬災區救援實況；「避難包大拼接」透過拼圖方式了解平時家中避難包內應準備哪些東西；「煙霧模擬屋」學習火災發生時煙層流動方式即平時應關好居家門窗；「家具固定術高手」教你如何將家中家具牢牢固定，避免因地震發生危險，以及消防宣導車、救心巴士等。大安區則於大安森林公園舉辦，現場設有防災APP、視訊119APP、急救先鋒APP、心技戰將、爐火使用安全、用電安全、住警器宣導、煙霧體驗、溺境求生、地震體驗車等攤位。另外也與國際扶輪3521地區台北市瑞昇扶輪社、糖廍里辦公處、綠堤里辦公處及貝殼放大有限公司在萬華區糖廍文化園區布置用電(延長線)安全宣導、CPR暨AED操作體驗、住宅用火災警報器功能與維護、預防煮菜燒焦、地震應變等攤位，與民眾進行互動，現場氣氛熱絡。

根據北市消防局統計，111年共發生1,552件火災，原因以爐火烹調617件(占39.8%)居首位，電氣因素497件(占32.0%)次之。消防局呼籲民眾，平時應重視居家防火安全，在烹煮食物時應有「人離火熄」之觀念；而在使用電氣設備時請遵守「5不1沒有」原則，用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不常插、插頭不潮濕汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章產品不買不用。另針對本市5層樓以下住宅，民眾應於家中寢室、客廳、廚房等各居室安裝「住宅用火災警報器」，以利火災發生時，第一時間鳴動警報提醒住戶，使民眾迅速進行避難逃生、報案及初期滅火等應變作為，以減少人命傷亡及財產損失。