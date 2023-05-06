花蓮縣警局結合派當勞宣導詐騙，「刑警山哥」吉祥物小熊野也亮相，吸引民眾合影。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

警方統計，近5年詐欺犯罪案件損失金額破200億元，為提升全民反詐騙觀念，警政署強力宣導外，花蓮縣警局製作「刑警山哥吉祥物」小熊亮相，結合麥當勞中正店宣導活動，還邀請統一獅投手胡智為及古林睿煬到場為反詐做公益開球，吸引許多民眾合照。

因應詐騙手法日新月異，為提升民眾反詐意識，花蓮縣警察局與麥當勞結合在中正店舉辦宣導活動，麥當勞提供400份免費餐券予現場參與民眾，現場也安排夜市常見小遊戲丟沙包，於瓶罐貼上「詐」字，展現打「詐」決心，勢必將「詐騙」打擊出生活圈。

縣警局製作「刑警山哥吉祥物」小熊也登場亮相，這隻小熊布娃穿上「刑警制服」，萌樣逗趣，現場也邀請到統一獅投手胡智為及古林睿煬為反詐做公益開球，希望以寓教於樂的方式，更能貼近民眾對於詐騙的謹慎及防範。

警察局長呂世明表示，詐騙手法無所不在，對於接獲任何訊息均應小心查證，謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，聽清楚這通電話內容，掛電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助；同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，避免受騙上當。