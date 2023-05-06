《台灣通史》問世滿百年，近年一直都有許多文化活動，讓更多台灣人了解這部作品的內容。今（6）日下午在台北國父紀念館舉辦「《台灣通史》出版百年紀念——兩岸百位詩人百位青年詩書興名家聯展」開幕典禮。（張鎧乙攝）

《台灣通史》問世滿百年，近年一直都有許多文化活動，讓更多台灣人了解這部作品的內容。今（6）日下午在台北國父紀念館舉辦「《台灣通史》出版百年紀念——兩岸百位詩人百位青年詩書興名家聯展」開幕典禮，現場包括立委游毓蘭、中國書法學會名譽理事長連勝彥，以及作者連橫的曾孫女、連震東文教基金會執行長連惠心等人，都出席現場。

連惠心對活動獻上祝福，她也透露，近年有文史學者陸續投入將《台灣通史》轉譯成白話文，「我在這邊可以跟大家分享好消息，目前翻譯工程已經順利完成了。」

這個展覽是由國父紀念館、中國書法學會及福建省連橫文化研究院為紀念《台灣通史》出版百年所辦，活動先是自兩岸徵集各50名詩人所作，有關台灣通史出版100年的紀念詩詞共100首，再由兩岸各50名青年、青少年書法家互寫對方的詩詞作品，最後加上兩岸著名書法家，共有超過百件的書法作品展出，相互交流。

游毓蘭表示，最近台海並不平靜，彷彿隨時戰海會起，「但是雅棠先生（指連橫）一百多年前，就用他的著作告訴大家，台灣和中國的連結，早在隋朝就開始了，兩岸之間的情感相連。」

游毓蘭表示，在《台灣通史》可看見兩岸的和平，「這次有許多年輕學子一起參與書法創作，這讓我們知道詩文、書法寫作，不是只有大書法家，還有很多很有優秀的年輕人發展他們的才能，相信中華文化一定可以繼續發展。」展覽即日起至5月17日止，地點為台北國父紀念館逸仙藝廊。