疫情逐漸趨緩，不少民眾開始出國放鬆，有些人出去玩時，花起錢來毫不手軟，有的人則是精打細算類型。日本網站「占TV」近日分析12星座，列出旅行最會花錢的星座，最後一名處女座抱持能省則省的心態，第一名則是天秤座，食衣住行都要用最好的。

第12名、處女座

處女座凡事都精打細算，偏好選擇CP值高的行程，旅行途中會想辦法減少開支，抱持能省則省的心態，並制定出計畫，若有足夠的錢，同個國家還會再去好幾次。

第11名、巨蟹座

巨蟹座喜歡樸實的生活，出國旅遊前，都會先抓好預算，旅行中不會隨意浪費。

第10名、摩羯座

摩羯座比較理性，絕不會有衝動性消費的行為，就算碰到當地特有的美食或紀念品，也會三思在下手，確認自己是否真的喜歡，所以旅行時不會有亂花錢的狀況。

第9名、天蠍座

天蠍座比較喜歡體驗類的行程，願意砸錢玩懸掛式滑翔，或嘗試手工課程，對於他們而言，經驗比較重要。

第8名、水瓶座

水瓶座喜歡罕見的東西，旅行時碰到特殊的名產或紀念品，就會忍不住下手。

第7名、獅子座

獅子座有著健忘的一面，旅行中時常掉東西，導致必須花錢重買，多出不必要的花費。

第6名、牡羊座

牡羊座屬於衝動消費類型，買東西通常都使用信用卡，基本上都不看價錢直接刷，直到回來對帳後，才會發現荷包大失血。

第5名、雙魚座

雙魚座耳根子軟，而且個性比較內向，每次遇到店員推銷，有時不懂如何拒絕，一被推銷就買了，即使是價值不斐的商品也是如此。

第4名、射手座

射手座性格很慷慨，出國旅遊時心情好，就會狂付小費給飯店或餐廳服務員。

第3名、雙子座

雙子座交友圈廣泛，只要出去旅遊，心裡仍會惦記著朋友，想在當地買伴手禮，所以預算通常特別高，而且雙子座認為，每個人喜歡的東西都不同，若都買一樣的紀念品就很沒意思，會精心挑選，結果就是越花越多。

第2名、金牛座

金牛座是12星座的吃貨冠軍，常把重心放在「吃」上面，旅行最期待的就是享受當地美食，就算價格有些貴，依舊願意砸錢品嘗，儘管有些小吃可能沒那麼貴，但在食慾旺盛的情況下，金牛座經常吃得非常多，所以餐費通常都很驚人。

第1名、天秤座

天秤座喜歡優雅過活，即使出門旅遊，一切也要講究舒適，旅行中討厭糾結預算，而放棄自己想去的行程，所以不重視CP值的旅行方案，寧可選擇高級的行程，例如搭飛機選擇頭等艙、飯店選最好的，食衣住行面面俱到，讓自己能完全紓壓。