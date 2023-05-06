泰山今日重訊指出，街口集團旗下的街口電子支付主要業務涵蓋代理收付實質支付服務及非實質(如儲值、提領及轉帳)的交易款項，目前擁有同業最高市佔率，約600萬使用者，超過30萬個合作據點，過去三年營運規模穩定成長。且其主力使用族群為年齡介於20歲至45歲的年輕族群，符合泰山年輕化與品牌溝通族群的策略發展目標。

泰山認為，因應集團長遠的策略佈局，泰山近年持續進行線上銷售通路的佈局，同時關注相關產業的潛在投資機會，期望能加速集團線上轉型的速度。透過本次投資案，泰山企業將能透過街口跨足過往涉略較少的線上市場，開創新市場通路；同時，街口為台灣電子支付市場的領導廠商，泰山將可透過街口直接且快速接觸其既有的廣大用戶基礎與合作商家。此外，街口擁有多元商業模式與通路，串接支付、新零售與金融服務，建構完整且廣大的無現金生活圈，泰山將藉此合作整合線上線下的業務機會，突破泰山原本主要透過實體通路觸及市場的銷售現況，擴大集團營運規模。街口同時提供多樣化的數位行銷工具與以消費者為核心的平台資源（例如點數、票券等），泰山將可透過街口的行銷平台精準投放優惠給消費者，實現最大化的廣告效益與更有效的市場行銷策略。

泰山表示，後續隨民眾消費力提升加上數位支付應用場景使用普及化，終端消費者之數位支付使用率逐步上升，預期將能創造可觀的市場成長空間。泰山企業投資街口，正結合雙方既有業務強項與市場地位，拓展通路以創造更多元的商業機會，並可掌握民眾未來消費型態的變化趨勢，超前部署，推升泰山未來的營運表現與事業版圖。