歷經3次手肘韌帶置換手術，味全龍森榮鴻沒被傷病打倒，5日迎來他生涯一軍初登板，在8局下登板面對統一獅，僅用10球抓下3出局，回到休息室隊友熱情恭喜他，「他們說：『一魯，你做到了，歡迎你回來！』也給我擁抱、擊掌。」

雖然飽受傷病困擾，復健過程中還曾短暫學習木工，森榮鴻挺過辛苦復健路，終於在昨天迎來生涯一軍初登板，他的勵志精神連教練團看了都覺得感動，投手教練郭勝安說：「看他一路走來辛苦，真的讓我也覺得有點感動。」

總教練葉君璋則表示，雖然昨天森榮鴻狀況還未達最佳，但初登板表現已經很好，他也認為，森榮鴻3度動TJ手術的例子，會是國內球員很好的範例，讓他們知道就算碰到這樣的傷病仍是有機會重新踏上球場。

昨天森榮鴻官方測速最快143公里，郭勝安認為他昨天登板時有些小緊張，所以還沒發揮最佳狀態，「他在二軍最快有丟到147、148左右，相信他會越來越好。」森榮鴻也坦言自己剛登板時有點緊張，「怕一直丟壞球，搶到第1個好球數、抓到第1個出局數後就比較好。」

真的完成1個半局任務後，森榮鴻才開始有些想法，加上隊友們熱烈歡迎他，一度讓他差點淚崩，「有點感動，想哭，還好有忍住，只是泛淚而已。」他也用自身例子鼓勵遇到同樣傷勢的球員，「很多人也都有傳昨天我投球影片給我，我想告訴他們，做了決定就不要放棄，努力過後就算沒成功也不會後悔。」