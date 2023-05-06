星宇航空今天指出，上午一架飛往東京成田機場航班，降落時因側風太大，重飛2次後仍無法成功，因此決定轉降名古屋，後續會再安排前往東京成田機場。
星宇航空告訴媒體，今天JX800台北-東京航班於上午8時44分由桃園機場起飛，原訂於日本時間中午12時45分抵達東京成田機場，航機於成田機場降落時，因嚴重側風，為確保旅客安全，機長重飛2次後，決定轉降名古屋機場，航機已於日本時間下午2時2分降落名古屋機場。
星宇航空指出，航機於加油後，將再安排啟程前往東京成田機場。
星宇航空今天指出，上午一架飛往東京成田機場航班，降落時因側風太大，重飛2次後仍無法成功，因此決定轉降名古屋，後續會再安排前往東京成田機場。
星宇航空告訴媒體，今天JX800台北-東京航班於上午8時44分由桃園機場起飛，原訂於日本時間中午12時45分抵達東京成田機場，航機於成田機場降落時，因嚴重側風，為確保旅客安全，機長重飛2次後，決定轉降名古屋機場，航機已於日本時間下午2時2分降落名古屋機場。
星宇航空指出，航機於加油後，將再安排啟程前往東京成田機場。
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