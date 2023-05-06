許多女生都希望自己能夠收服情場浪子，可惜結果多半事與願違，不過《搜狐網》運勢專欄點名3星座女駕馭男人很有一套，再花心的男人遇到她們都拜倒在她們的石榴裙下。
▍巨蟹座
別看巨蟹女總是一副柔弱的模樣，感情上征服花花公子卻很有一套，懂得示弱讓男人忍不住想保護她；同時巨蟹女會從對方身邊的親朋好友下手，徹底打好關係，這樣一來男方親友都知道她的存在，且在討好其家人的同時營造出溫馨的家庭氛圍，讓另一半不自覺陷入柔情似水的攻勢裡。
▍天秤座
天秤女顏值高、氣質出眾，足以讓花花公子動心不已，加上她們很懂男人心理，明白越是欲擒故縱，越能激起對方的佔有欲，透過一來一回的攻防，反而情場浪子會被天秤女忽冷忽熱、若遠若近的態度給收服。
▍雙子座
雙子女在感情方面相當精明，男人出軌的花招都看得一清二楚，為了收服眼前的情場浪子，她們會用很多伎倆吊足對方胃口，時而性感、時而可愛，透過多變的形象綁住另一半的心。
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