因燒烤走紅的山東城市淄博在五一假期間帶旺整個山東的旅遊業，12萬人「進淄趕烤」。為承接史無前例的客流量，山東航空新增13條熱門旅遊航線，淄博市首個本土機場也已被納入建設規劃。

由於淄博尚無機場，五一期間，部分前往淄博的遊客被濟南和青島機場分流。據統計，濟南遙牆國際機場旅客輸送量達28.7萬人次，較2019年同期增長20％。青島膠東國際機場旅客單日輸送量也首破7萬大關，創下投運來客流最高峰。「好久沒這麼忙過了！」濟南機場員工李婷說，「上次這麼忙碌還是2019年國慶」。

為承接大量客流，山東航空早於4月20日就宣布，新增濟南至張家界、濟南至遵義、青島至恩施、青島至合肥等13條熱門旅遊航綫。濟南機場還指出，將專設3條「淄博燒烤」機場快線，每天共計24班。

淄博首個本土機場也已在今年初被納入山東省建設規劃中。《淄博日報》引述官方文件顯示，山東將盡早開工新建淄博機場，以中短途航線為主。