《星座好朋友》運勢專欄分享12星座在愛情裡的真面目，其中牡羊座個性衝動不會先和另一半討論，導致對方感覺不受尊重；巨蟹座會失去主見；天秤座看重公平性經常與對方計較清楚；摩羯座事業心強無法維持工作與愛情平衡；水瓶座忽冷忽熱折磨對方；雙魚座則是重視節日讓另一半壓力大。

▍牡羊座

牡羊座個性衝動，而且很多時候不會跟另一半討論，想到什麼就做什麼，容易導致戀人感覺不被尊重。

▍金牛座

在金牛座的觀念裡，浪漫並不是必需品，他們覺得踏實的生活比較實際，要是對方有過多要求，他們還會覺得無理取鬧，很掃興。

▍雙子座

雙子座不太懂得避嫌，對他們來說交朋友沒什麼大不了的，常因此讓另一半感到很沒有安全感。

▍巨蟹座

巨蟹座渴望受到保護，但很多時候會讓人覺得他們沒主見，任何大小事都先要問過對方意見，讓戀人搞不懂究竟是在談戀愛，還是在當保母。

▍獅子座

獅子座的霸氣會讓對方覺得很有主見，但他們的確也是很獨裁的星座，甚至有一點大男人或大女人主義，讓戀人覺得自己好像在侍奉王子或公主。

▍處女座

處女座一向追求完美，所以經常對戀人嫌東嫌西，雖然知道他們的心裡還是愛著對方，但總是讓戀人覺得有點受傷。

▍天秤座

天秤座在愛情中看重公平性，所以經常和對方算得清清楚楚，並希望能有相同的回報，少一分都不行，讓戀人覺得談戀愛像計算題。

▍天蠍座

天蠍座控制欲特別強，什麼事都要管到底，但當對方想干涉他們的行為時，天蠍座反而會不理不睬，讓戀人覺得愛得不公平。

▍射手座

射手座打從心底認為報備是一件麻煩事，時常會忽略掉這個小舉動，一不注意又鬧失蹤，讓戀人擔心又頭痛。

▍摩羯座

摩羯座事業心強，所以經常為了工作沒辦法抽身，也無法維持工作跟愛情的平衡，戀人雖然知道他們絕非故意，但體諒久了也會心累。

▍水瓶座

水瓶座不管做什麼事情都很隨意，就連談戀愛也是如此，心情好就黏另一半，心情不好就搞消失，把戀人折磨的很慘。

▍雙魚座

雙魚座每到了紀念日或節日，都會想要好好地慶祝一番，要是另一半不夠用心，可能會引爆雙魚座的怒火，也因為過於重視儀式感，時常讓戀人感到壓力大。