恩比德賽前獲頒麥可喬丹獎。（美聯社）

Joel Embiid accidentally steps on Grant Williams head and his face slams into the ground#Suns #Nuggets pic.twitter.com/VHoD4YZUxY — Sports US today (@Sportsustoday) May 6, 2023

七六人超級中鋒恩比德（Joel Embiid）獲選本季年度最有價值球員，回到主場的東區準決賽G3對陣賽爾提克前，恩比德從聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）手中，成為首位接獲改名為麥可喬丹獎（Michael Jordan Trophy）獎盃的球員，榮耀加持的恩比德拿下30分、13籃板皆為全場最高，仍舊無法帶領七六人保下主場，此外他還在末節上演令人驚嚇的一幕。

第4節還剩下大約5分鐘，綠軍明星鋒線傑倫布朗（Jaylen Brown）成功抄球後，不慎與隊友葛蘭特威廉斯（Grant Williams）撞在一塊，失去重心的恩比德為了閃躲2人，選擇起跳卻在落地時往威廉斯的後腦勺踩了下去，導致後者臉部撞在地上。

威廉斯嘴巴鮮血直流，必須得回到板凳區止血，裁判認為恩比德的動作純屬意外，沒有追加任何犯規，後來恩比德也主動向威廉斯表達歉意，自己只是想躲開2人，並不是刻意傷害他，威廉斯也大器回應，表示知道恩比德的目的，並認為這才是季後賽該有的強度。

即便恩比德打出本賽季代表作，但他季後賽碰上賽爾提克就是沒轍，季後賽3度遭遇綠衫軍，恩比德只拿下1勝9敗，目前吞下季後賽對戰6連敗（不含今年未出賽的G1）。