47歲的林鈺珮在工作時遭沖床機台夾斷手截肢，後來又發現罹患乳癌，不過一家人齊心協力、逆境重生，如今成為居服員，展現出不凡力量，成為孩子們最佳的榜樣。（彰化家扶提供／吳建輝彰化傳真）

母親節倒數，彰化家扶中心從全縣1700多個服務個案中，遴選出10名年度自強母親，其中47歲的林鈺珮在工作時遭沖床機台夾斷手截肢，後來又發現罹患乳癌，不過一家人齊心協力、逆境重生，2018年參加彰化家扶「家長生涯發展方案」，2020年進修從仁德醫護畢業，如今成為居服員，展現出不凡力量，成為孩子們最佳的榜樣。

林鈺珮表示，2018年參加彰化家扶「家長生涯發展方案」，起初對於重拾書本也抱持著懷疑的態度，不過她一想到年幼的3名子女以及先生的鼓勵，讓她擁有勇氣前進，2020 年進修就讀仁德醫護管理事科學校高齡健康促進科，翌年考取照顧服務員證照。

林鈺珮說，今年6月順利從仁德畢業，現在她的丈夫也跟她一起加入長照行列，不過她說，目前乳癌已經到了三期，她怕會有很多事來不及做好，現在每天盡力過每一天，感謝家扶支持，帶領她勇往直前。

另外來自芳苑鄉的60歲自強阿嬤陳寶月，其丈夫25年前離家，她務農獨自撫養6個女兒長大，陳寶月還幫忙撫養5個孫子，最年長的孫子已經國一，最小則4歲，儘管過程辛苦，但她臉上始終掛著笑容不喊苦。

彰化家扶中心主任王震光表示，現有扶助家庭中約8成5的家庭由女性擔任主要照顧者，母兼父職撐起一個家實屬不易，家扶除了提供陪伴、關懷與經濟扶助外，也提供相關課程，堅信培力是幫助她們自立脫貧的力量，化阻力為轉機，一起創造未來美好新人生。