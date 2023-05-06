國民黨前立委孫大千昨開炮轟拒絕支持酒駕、抄襲仔，黨主席朱立倫今回應桃園第六選區至今未開放登記或協調，呼籲不要互相攻訐，孫大千發文感嘆，請辭才獲回應，但也諷刺朱除了高喊團結外，竟不敢宣示國民黨「反酒駕，反抄襲」的立場。

桃園市議長邱奕勝姪子的邱繼泰，今年2月宣布投入桃園市第六選區立委選舉，卻陸續被爆料，國民黨前立委孫大千昨開炮稱沒有辦法支持一名有2次酒駕紀錄、論文抄襲被撤銷學位的人代表國民黨參選桃園市立委，但主席朱立倫對他的訊息卻不讀不回，讓他失望難過，決定辭去國民黨中央政策會副執行長職務。

朱立倫今天受訪表示，該選區現在根本還沒有黨內登記，也沒進入協調，黨中央必須要保持中立態度，呼籲不要互相攻擊，更不可以無中生有。

「原來要用我的請辭，才能夠得到朱立倫主席幾句簡單的回應！」孫大千感慨，可惜朱立倫除了高喊團結，表達中立以外，竟然不敢針對國民黨是否仍然堅定「反酒駕，反抄襲」的立場做出宣示。

孫大千說，朱立倫心知肚明，在他無意參選的情況下，桃園市第六選區的立委初選，由於特定勢力的強力介入，根本沒有人敢參選，有意參選的人也早被軟硬兼施的加以勸退。也就是說，在初選時將只會有一個人登記，而這位有強烈爭議的人選，就順理成章的成為了國民黨的立委候選人，「這樣的中立，難道不是放水嗎？」

孫大千說，團結不代表和稀泥，中立更不代表放水。既然黨中央打算矇混過關，他只有再一次地公開請教朱主席、以及有意成為國民黨總統候選人的政治領袖們一個問題：「國民黨是否仍然堅定地反酒駕，反抄襲？」

孫大千說，他相信這是眾多的藍營支持者共同期待聽到的承諾和保證，請黨中央面對問題回應，不需要再浪費時間私下放話來修理我了。

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