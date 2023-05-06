美聯社指出，不少美國成年人都對拜登的經濟方面領導能力很失望。就以通貨膨漲來說，為了抑制大漲的通膨，聯準會過去這一年拼命升息。就經濟學而論，利率愈來愈高，將導致失業率增加以及把國家推進衰退之路。

不過，美國5日出爐的4月就業報告，失業率意外降至3.4%，同時，新的就業機會也增至25.3萬個。美國最新的人力市場報告，看起來並沒有不好，也顛覆傳統的論調。

聯準會在3日宣布，繼續升息1碼，主要是希望能把美國目前5%左右的通膨壓低至大概2%。同時，聯準會也暗示之後將暫停升息，但沒說今年有降息的打算。

另外，美國舉債上限兩黨談判也正式揭開序幕，拜登邀請國會領導人到白宮參加美東時間9日的協商，希望能在違約前一刻踩煞車。一直疾呼在野黨國會議員要提高債務上限的拜登，5日跟幕僚會見時，在鏡頭面前還是展現自信風采。

俄烏大戰沒完沒了，全球地緣政治情勢緊張，加上需求又大幅萎縮之下，多數專家學者都認為，美國今年應該會出現經濟衰退。不過，看著美國就業報告一切正常，也說明了企業不需要裁員瘦身，也能抵擋通膨帶來的負面衝擊。

聯準會主席鮑爾3日曾說，美國當今的情勢跟歷史所記載的背道而馳。一般來說，工作機會大量減少之下，不可能失業率不增加。當然沒有一定保證就是這樣，現在看來人力需求不再像以前那樣孔急，但失業率卻沒有大幅攀升。

美國自由主義智庫經濟政策研究所（EPI）認為，目前看來沒有出現經濟衰退的跡象，若日後真的出現的話，那就要歸咎於聯準會的決策。美國經濟現在正在軟著陸當中，從加薪成長趨緩以及通膨慢慢下降就可看出端倪。

美聯社認為，就算現在已是軟著陸，但選民買不買單又是另一回事，通膨事實上還是居高不下。同時，反對黨也把通膨當成是政治性武器，眾議院議長麥卡錫就要求拜登縮減支出來當作兩黨協商的一環，好有效降低通膨。

不過，若勞動市場持續招兵買馬招聘新員工，聯準會可能會繼續升息，不只美國經濟痛苦，執政的民主黨政府也很頭疼，更何況拜登還想繼續在2024年連任下去。

專家學者指出，通膨無法明顯大降已造成政治上的問題。最希望通膨能馬上下滑的莫過於聯準會。因此，聯準會搞不好會在6月既定利率會議時，做出再度升息的決議。屆時，金融業可能會集體抓狂。

在美國政府債務上限方面，當地財政部預估，若一切維持現狀，最快6月時或將發生倒債危機。美國白宮也預估，就算兩黨有了協議，但債務已到違約上限的話，就業市場至少會蒸發20萬個工作機會。

美聯社表示，市場有不少聲音認為衰退今年一定會發生，進而影響到美國2024總統大選。美國目前還算好看的就業報告，對拜登來說只是暫時的安慰劑，而不是勝選的定心丸。

保險金融業者Nationwide指出，若只從勞動力的角度來看，強勁的表現的確讓大家不認為美國經濟馬上要進入衰退階段。不過，自己還是認為經濟衰退已箭在弦上，且下半年應該就會看得到。