美麗島電子報日前公布 2024 總統大選最新民調，民進黨主席、副總統賴清德雖以約 35% 拿下第一，但在 20-29 歲族群中僅有 23.2% 的支持度，而賴清德的YouTube頻道僅有1.1萬人訂閱，比其他政治人物還低非常多。媒體人黃揚明今( 6 日)指出，賴清德的個人魅力真的不夠，而民進黨從過去的草根出生能選上市長，變成政二代、勾結黑金、濫用權力的形象，黨的人設與賴清德影片的內容完全不一樣，自然也不會有年輕人願意推廣。

賴清德日前成立個人的YouTube頻道，並公布第一支影片「看見，賴清德 EP.01萬里石頭路」，以訪談形式聊自己小時候在萬里的生活記憶。但頻道成立三天，至今只有 1.19 萬人訂閱，影片上架1天過去也只有 4.5 萬次的觀看，與其他政治人物的YouTube頻道的數據相比，可說是非常失敗。而賴清德的官方 Line 帳號也只有 6.6 萬名好友加入，數據並不好看。

黃揚明今在《周末大爆卦》節目中直言，以最新的民調來看，賴清德的支持度35%，已經接近到去年地方選舉敗選時，最谷底的33%左右，這已經引起民進黨的緊張，所以才接連成立YouTube頻道、宣布發言人，想擴大媒體文宣的力量，但從頻道數據來看，賴清德的個人魅力真的不太行。

黃揚明分析，賴清德拍的「萬里石頭路」影片，是想告訴大眾他是一個從小在礦工家庭出生長大，沒有背景，很像是早期民進黨的政治人物，而現在的民進黨政治人物已經變成「我是誰誰誰的兒子、我是誰誰誰的小孩」。

民進黨從過去的礦工之子也能當上台南市長、副總統，到現在變成又富又貴的才有可能出頭，黃揚明認為，現在的民進黨已經跟原本「清廉、勤政、愛鄉土」的形象完全不一樣，又有政二代，還跟黑金等背景複雜人士互動越來越密切，拿到權力就濫權、濫用。

黃揚明直言，這是賴清德要去解決的問題，不是拍一支影片聊童年生活就能解決，因為這跟民進黨現在的人設完全不符合，自然年輕人不會有興趣幫忙推廣他的影片。

對於有人認為賴清德的YouTube頻道、影片與同樣有經營社群的總統蔡英文相比，是完全不同的風格，黃揚明也指出，蔡英文是大戶人家出生，而2019年也是因為被賴清德挑戰才成立YouTube頻道，當時她也是花費心力與很多網紅合作拍影片，如果賴清德還是把當年跟蔡英文合作的網紅當成眼中釘，沒有辦法把心胸打開，那在網路宣傳的部分絕對占不到便宜，年輕人想看的就是超越自己的人設，但賴清德過去其實有「政治潔癖」，在2019年被網軍攻擊之前，他連吃飯被拍照都會當場變臉要求刪掉，這也都是還要解決的問題。