警方等許嫌剛出大門，還沒有戒心的時候，表明身分，不料卻遭到許嫌激烈反抗，警方壓制嫌犯。（圖／翻攝畫面）

新北市1名33歲許姓男子看準毒咖啡市場「日進斗金」有利可圖，於是租下三重仁興街某民宅分裝毒品，透過專業科學技術讓產線在最短時間有最大產能，並且鎖定青少年、學生、上班族等，在短時間內賣出千餘包，獲利可觀。

新北市三重分局事前積極蒐證佈建，向新北地方法院聲請搜索票，於5月4日下午採取行動，警方等許嫌剛出大門，還沒有戒心的時候，表明身分，不料卻遭到許嫌激烈反抗，故僅能先行壓制，同時警方出示搜索票，許嫌才乖乖配合。

據了解，33歲的許姓主嫌為掩人耳目，不被警方查緝，特別將「毒廠」選在巷弄內民宅並裝設監視器，且每隔一段期間即更換租屋處所，躲避查緝，警方於許嫌住處，起出市價約150萬元的毒品咖啡包1,691包、第三級毒品粉末愷他命2包、一粒眠1,480顆、研磨機、磅秤及封口機，數量相當龐大，許嫌為防黑吃黑還自備防彈衣、球棒、辣椒水、折疊刀等物防身，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦

三重警分局長張國哲表示，毒品戕害國人身體及心理健康至鉅，非法槍械所引生之暴力犯罪問題，嚴重危害人民安全及社會國家治安，警方將持續執行「清源專案2.0及社區警政再出發」，秉持打擊毒品及槍械決心，淨化社會治安，對於可疑犯罪處所加強清查及布建，守護民眾安全。

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