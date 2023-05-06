懷孕媽咪擁自信，大方秀自己的孕肚！烏日林新醫院6日舉行「好孕媽咪．雲漾走秀」活動，共有16名的孕媽咪化身「海洋休閒」、「性感媽咪」女神，並在肚子上彩繪走秀，展現懷孕的女人最美，現場有小朋友扮小美人魚，讓還沒有寶寶的年輕爸媽，直呼「好可愛」，激發〝增產報國〞的念想。

過去3年因疫情影響取消或改線上活動，由卿雲慈善基金會舉行「好孕媽咪．雲漾走秀」，今年在母親節前夕首度恢復實體活動，讓許多孕媽咪期待已久，可以展現孕期風采，不僅參加就能獲得超值好孕大禮包，晉級前5名有機會獲得母親節大紅包。

林新醫院表示，孕媽咪參賽者共計16名，搶得頭香第一個來報名的，是位貼心的準爸爸梁先生，他因發現太太在懷孕時容易有煩惱與不安的心情，所以他不斷的在孕期給予太太肯定與支持，這次更以行動來表示。

梁先生説，「對太太超有信心，肯定拿第一」。活動當天孕媽咪們各自揮灑創意，有海洋休閒、性感媽咪、人魚公主等，藉由彩繪塗鴉孕肚展現不同風格主題的妝容，為自己跟寶寶留下美好的紀念。

林新醫院指出，除孕媽咪走秀表演外，另晴空休閒舞蹈工作室的小朋友們共襄盛舉。透過小朋友們精采的演出，相信在場的爸爸媽媽們，對自已的寶貝都會更加的期待，也令還沒有寶寶們的爸媽，看到可愛的小朋友演出，也能激發「增產報國」的念想。

林新醫院策略長暨卿雲慈善基金會董事陳雲娥表示，為充分展現孕期婦女的快樂與自信，促進孕媽咪身心健康，達到獎勵生育之公益理念。希望藉由走秀活動，記錄女人一生中最獨特且幸福甜蜜的時刻。