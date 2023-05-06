高雄岡山陸軍裝甲第564旅一名陳姓下士今（6）早放假後，離營不到10分鐘駕車撞死2名女子、1女重傷，事發現場畫面曝光，只見3名女子全倒在地上，2人明顯已無意識，路面散落物品，陳男被拍到當下坐在一旁抽菸滑手機，反而是路人趕緊上前搶救，陳男隨後被上銬帶回警局。

記者爆料網曝光多段事發現場畫面，只見物品散落在路面，3名遭撞女子中有2人已失去意識倒地，還有路人在為其中一名女子急救，肇事的陳男被拍到當下蹲坐一旁抽菸滑手機，態度相當輕鬆，記者詢問他撞死人是否有話要說，他僅短短回應對不起，隨即被帶進警局進行調查。

警方初步調查，陳男並無酒駕，不過警方在肇事轎車內發現的迷彩服和臂章，確認陳男為陸軍裝甲第564旅官兵。（翻攝自記者爆料網）

事發現場畫面曝光，只見3名女子全倒在地上，2人明顯已無意識，路面散落物品，肇事的陳男當下還坐在一旁抽菸滑手機。（翻攝自記者爆料網）

畫面中還能看到白色轎車的車尾、車頭都已撞爛；附近住家的監視器畫面也曝光，一輛機車遭撞後在馬路滑行數公尺，接著又出現另輛機車倒地；軍方表示，22歲陳男今早8點半才放假，離營不到十分鐘，在8時37分發生車禍，目前2名女子不治身亡。

警方初步調查，陳男並無酒駕，不過警方在肇事轎車內發現的迷彩服和臂章，確認陳男為陸軍裝甲第564旅官兵；事發經過是陳男駕車沿大莊路北往南直行時，先與對向轎車發生擦撞後，追撞騎乘機車的60歲陳女，造成陳女、呂女、黃女受傷送醫後，陳女、黃女皆不治。