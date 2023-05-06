最近天氣炎熱又缺雨，日月潭水庫水位直直落，碼頭提供民眾搭船的浮橋也愈來愈傾斜、陡峭。（民眾提供／馮惠宜南投傳真）

最近天氣炎熱又缺雨，日月潭水庫水位直直落，碼頭提供民眾搭船的浮橋也愈來愈傾斜、陡峭。（民眾提供／馮惠宜南投傳真）

日月潭是台灣最大的淡水湖，也是南投縣的重要觀光景點，唯近期因為天氣炎熱，降雨量減少，日月潭的水位不斷下降，已經低於滿水位7公尺以上，碼頭浮橋傾斜、岸邊礫石裸露。

民眾日前也在日月潭水庫步道發現近一公尺長一隻大蚯蚓，平時看到蚯蚓都是10幾公分長，懷疑是天氣熱逼得大蚯蚓才從土裡跑到地面「納涼」。

根據氣象局的資料，今（6日）南投地區白天晴朗炎熱，最高溫度達到35度，氣象局預測，未來一週南投仍以晴到多雲為主，降雨機率不高，高溫持續。

也由於天氣持續晴朗炎熱，日月潭近期蓄水率持續下探，根據台電的統計，截至今（6日）上午7時，日月潭的水位為741.1公尺，儲水率只有71.8％。台電表示，這是因為配合中水局的農業用水需求，每天放水約每秒20噸，而進水量卻只有每秒7至8噸，造成「入不敷出」的情況，台電也呼籲民眾節約用水，渡過乾旱時期。

日月潭風景區管理處也表示，目前日月潭的四大公有碼頭仍然正常營運，但部分浮排已經暫時拖離，不提供船舶停靠和載客服務。管理處說，會視水位變化，即時採取相關措施，包括調整船舶泊靠位置、浮排吃水位置和引橋封閉等。管理處也提醒遊客注意安全，如有需要可以請求保全人員協助。

特別的是因為天氣炎熱，日月潭水位下降，有民眾日前在日月潭發現一公尺長的大蚯蚓，一般蚯蚓1、20公分就算是很大隻，但該民眾發現的蚯蚓體長可達近百公分，由於蚯蚓是靠皮膚呼吸，表皮上也佈滿許多感覺器官，對於土壤、地層、溼度及溫度的變化十分敏感，民眾懷疑此超大蚯蚓是為了讓身體散熱才鑽出土表。