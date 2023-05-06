泰山昨日董事會通過買街口支付案件，龍邦提出10點質疑。龍邦指控，董事席次以四比三的強勢通過購買街口支付，重大案件須先經過審計委員會通過再報董事會。而龍邦也提出以下10點質疑。

一，昨日是5/5，為何是審4/20日提案？

二，5/5的會議沒有依照證交所4/21日函事前將街口支付的交易案是行文交易所？

三，這件為36億元重大交易案件，泰山現有的審計委李明輝及陳敏薰二人，陳敏薰已經表明4/20審計委員會已經流會，拒絕在參加不合法的4/20日審計委員會的延會，5/5審計委員會只有李明輝開會，只有1人的審計委員會開重大交易案。

四，4/20董事會根本沒有開董事會，如何能在5/5延續4/20日的董事會來審街口支付36億元的交易案。

五，審計委員會沒有決議重大交易案，依證交法應由全體董事2／3同意才能通過，泰山只有7席，依此計算要5席通過，卻沒有達到5席同意。

六，7席董事中有劉偉龍、韓泰生；陳敏薰都不同意街口交易案，如何合法通過交易案。

七，街口支付選擇交易對象海上紙公司，且須將交易款匯至海外？

八，交易所在4/21行文泰山，日後董事會議案除須事前行文交易所外，還需要會計師列席董事會確認提案內容符合內控制度，泰山的簽證會計師安侯建業會計師有列席嗎？如果沒有為何沒有列席？

九，泰山5/5審議4/20街口支付交易案，所以不需要依據4/21函文事前提交資料給交易所請簽證會計師列席，是否規避交易所監督的脫法行為？

十，龍邦質疑，5/5審議4/20街口支付交易案，豈不是用清朝的刀斬明朝的官。