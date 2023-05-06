江西最強暴雨撫州疏困豐城潰堤淹4村全省啟動防汛四級應急回應。圖為豐城災情。（大陸央視）

江西最強暴雨撫州疏困豐城潰堤淹4村全省啟動防汛四級應急回應。圖為5日晚南昌市進賢縣官塘社區消防救援人員將行動不便老人從家中背出。（澎湃新聞／南昌消防全媒體中心提供）

澎湃新聞6日報導，江西遭遇今年入汛以來最強暴雨天氣，過去24小時，江西多地出現逾100毫米降雨。江西省防汛抗旱指揮部決定，自5月6日9時起，全省啟動防汛四級應急回應。

據江西省氣象局官方微博消息，江西遭遇今年入汛以來最強暴雨天氣，從5日晚上開始，江西中北部迎來較強降雨過程。截至6日8時，過去的24小時裡，江西多地出現超100毫米降雨，其中撫州市黎川縣出現307.7毫米特大暴雨。預計未來6小時內，江西萍鄉、吉安、新餘、撫州、鷹潭五市和宜春、上饒兩市南部的部分地區還有雷雨活動。

大陸央視新聞6日報導，5日晚至6日，江西多地遭遇特大暴雨侵襲，受強降雨影響，撫州多個鄉鎮24小時降水量達250毫米以上（特大暴雨級別）；宜春豐城市麗村鎮清豐河堤下江段河堤6日潰口30餘公尺，下游4個村莊被淹，200餘人受災，當地各部門正在緊急救援，封堵潰口。

江西撫州遭遇特大暴雨侵襲，多個鄉鎮24小時降水量達250毫米以上（特大暴雨級別），其中撫州市崇仁縣24小時降水量達304毫米。強降雨導致河水猛漲、農田被淹，出現了大規模城鎮內澇。

央視報導，當地政府已轉移疏散被困群眾352人。截至6日上午9時40分，消防部門已在核心區域營救出14名被困人員。但河對面村莊仍有45人被困，暫無生命危險，但由於目前水勢比較湍急且水位繼續上漲，暫時無法渡河展開救援。目前當地政府正組織消防、應急、民間救援力量和各鄉鎮幹部展開救援。

豐城市防指6日上午9時已將防汛四級應急回應提升至防汛三級應急回應。

針對暴雨天氣導致的內澇、人員被困等情況，江西各地消防部門快速反應，積極展開救援。5日晚，在南昌市進賢縣，暴雨導致部分道路、房屋被淹，消防部門接到報警後，成功營救和轉移21名被困群眾；在宜春市袁州區三陽鎮加油站附近，暴雨導致道路積水嚴重，多名群眾被困車內，消防部門接到報警後，立即調派2車14人趕赴現場處置，涉水營救出6名被困群眾。

鑒於當前防汛形勢，江西省防汛抗旱指揮部決定，自6日9時起啟動防汛四級應急回應，並要求全省各地各部門要按照職責分工和預案規定，全力做好防汛工作。

江西省應急廳防汛抗旱處副處長崔家佳預計，5月江西省平均降水略偏少但時空分布不均，為210～240 毫米。5月全省平均氣溫23.5～24.0℃，偏高0.5～1.0℃。5月影響江西省的主要降水過程有5次：除5月4日至6日的這次外，還有4次為5月12日～14日、19～21日、25～26日以及29～30日。

對於2023年江西省全年的防汛抗旱形勢，崔家佳分析說，今年江西省自3月24日進入汛期，較往年提前8天入汛，入汛以來降雨較多年同期基本持平，目前大江大河形勢總體平穩。

據預測，今年江西省水文年景偏差，尤其是降水時空分布不均特徵明顯，短時強降水、雷暴、風雹等強對流天氣偏多偏強，贛江上中游、撫河上游、信江可能發生相對較大洪水，部分中小河流可能發生大洪水，後期發生階段性乾旱可能性大。

因此，防禦重點是始終堅持防汛抗旱兩手抓，當前階段，重點是做好山洪地質災害、中小河流洪水、中小水庫安全度汛和城鄉內澇防範；下一階段，根據汛情發展變化，還要做好五河乃至長江鄱陽湖可能發生超警洪水以及颱風登陸影響的防範準備，同時還要提前做好可能發生澇旱急轉、甚至出現大旱久旱的應對準備。