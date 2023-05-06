iPhone舊機價購估價。（翻攝蘋果官方）

距離9月新一代iPhone亮相只剩下4個月時間，為了吸引果粉舊換新，蘋果近日更新iPhone舊機回收價，共有6款回收價格提高，其中iPhone 13 Pro Max最保值，回收價也增加2500元至21600元。隨著新機發表時間逼近，若有二手機想賣出的果粉，看到價格調漲，不妨趁早脫手較划算。

台灣蘋果官網近日公告「Apple Trade In」舊換新方案回收價格，其中15款維持原價不變，另有6款收購價格調漲，機型如下：

• iPhone 13 Pro Max 價格 19100→21600（+2500）

• iPhone 13 Pro 價格 18100→18300（+200）

• iPhone 13mini 價格 10400→11300（+900）

• iPhone SE（第3代）價格 4500→ 4600 （+100）

• iPhone 11 Pro Max 價格 9000→9100 （+100）

• iPhone X 多200 價格 3400→3600 （+200）

值得一提的是，iPhone 13 Pro Max 於二月回收價20400，但三月一口氣調降1200元來到19100元，近期又大幅調漲2500元至21600元。若果粉有換購需求，趁著手中舊機價格反彈，是不錯的出場時機。

特別提醒，坊間iPhone二手市場價格高於蘋果官方舊機回收價，但機身若有刮痕或損傷，同樣會影響二手機價格，Apple Trade In換購的官方估價是手機折抵上限，用戶究竟能拿回多少錢，仍需由專業人員鑑價。此外，坊間iPhone舊機回收，通常要保持盒子與配件完整，相對麻煩許多。

果粉若暫時無意購買新產品，也能換取等值Apple Store禮品卡，未來若想添購其它蘋果新品即可使用。