再過1個禮拜就是母親節，為了感謝母親的生育及養育之恩，各縣市陸續辦理模範母親表揚活動，桃園市八德區今年選出52位模範母親。
75歲的池劉義妹自出生8個月起便被出養到夫家作為童養媳，與大她5歲的丈夫從小相處，國小畢業後便出社會工作養家，與丈夫育有3女1男，子女們現在各自有事業、陸續成家，她閒時便到土地公廟幫忙並擔任環保志工。
池劉義妹今天獲頒為八德區模範母親之一，她一邊與丈夫鬥嘴一邊直呼「相處70多年一起看著孩子們成長，這就是最大的幸福！」。
女兒池靜蕙說，媽媽算是倒吃甘蔗，小時候家裡比較困苦，現在家庭相當開心、幸福，兄弟姊妹間很有話聊，且時常能看到父母親鬥嘴，笑說他們1個像是土地公、1個像是土地婆，雖然父母年紀大了，但都還可以互相開玩笑，以現代社會中的家庭來說，自己家裡算是非常和樂。
「獲頒模範母親就是最好的生日禮物！」彭璃珠表示，嫁入夫家起便開始照顧阿嬤和公婆，再來就是養育3名子女，每天都相當忙碌，所幸孩子都非常懂事，現在女兒在海關工作、2名兒子則擔任藥劑師，從沒讓她擔憂過，適逢今年將要滿65歲，獲頒模範母親便是對自己最好的犒賞。
桃園市副秘書長賴淑華也到場向模範母親們致意，感謝多位母親對家庭及社會無悔的付出，市長張善政上任後陸續推動「婦幼6善好」等多項婦幼政策，也是期盼能為市民帶來更多福祉。
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