日本首相岸田文雄將在7日訪韓，與韓國總統尹錫悅於首爾舉行的首腦會談。在峰會上，最受關注的是岸田是否會直接提及對強制動員受害者的道歉和反省。對此，韓國政府核心相關人士5日在與《東亞日報》的通話中表示：「道歉應該由日本自行把握。現在輪到日本作答了。」

據韓聯社4日報導，岸田首站將前往祭奠歷代總統和朝戰戰歿者的首爾國立墓地「顯忠院」。訪問韓國的外國首腦前往顯忠院是慣例，岸田可能意在向韓方展現重啟穿梭外交的積極姿態。

韓國總統府發言人李度運在4日的記者會上透露，尹錫悅和岸田7日將在首爾的總統府會談，圍繞安全保障、尖端產業、青年交流項目的合作等展開磋商。據稱會談後舉行聯合記者會。7日晚間，兩國首腦夫婦將出席晚宴。

韓國《東亞日報》6日報導說，韓國政府公開表示：「韓日首腦重啟穿梭外交本身就具有意義。」但據悉，從內部來看，日帝強占時期強制徵用問題等歷史問題以及安保合作、核汙染水問題等兩國間敏感的爭論焦點並不少，因此，為了在會談中取得最大限度有利的成果，雙方一直冥思苦想。

韓國政府消息靈通人士表示：「由於會談是在韓國主場舉行，所以從日本的立場上會感到應該拿出一點東西的壓力，但我們也確實感到壓力很大。如果日本不能滿足國民在主場最起碼的期待值，尹總統親自主導的韓日關係正常化反而會適得其反。」

在7日舉行的韓日首腦會談上，最受關注的是岸田是否會直接提及對強制動員受害者的道歉和反省。岸田在3月尹錫悅訪日舉行的韓日首腦會談上，沒有提及1998年《金大中-小淵共同宣言》中包含的「對殖民統治的痛徹謝罪和反省」等內容。相反，日本只停留在了繼承歷代內閣立場的水平。

對此，韓國政府核心相關人士在與《東亞日報》的通話中表示：「道歉應該由日本自行把握。現在輪到日本作答了。」該人士說：「日本應該很清楚應該怎麼做。」這一表態被解讀為，雖然兩國政府在會談前不會協調道歉立場，也不會要求日本直接道歉，但日本現在應該採取有誠意的措施予以回應。

韓日首腦在安保合作方面會發出什麼樣的訊息也備受關注。在朝核和飛彈威脅日益嚴重的情況下，韓日首腦繼此次會談後，將以19日至21日在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會為契機，舉行韓美日首腦會談。據悉，韓日首腦在此次會談中將把重點放在應對朝核和飛彈威脅、共享飛彈警報訊息等加強探測功能合作的方案上。有人甚至提出，在此後的韓美日首腦會談上，有可能討論新設安保磋商機制等。韓國政府消息靈通人士表示：「特別是在安保領域，此次會談具有在韓美日首腦會談之前鞏固兩國合作的『墊腳石會談』性質。」