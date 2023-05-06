寇乃馨（左）與黃國倫是最佳工作夥伴。（翻攝自寇乃馨臉書）

寇乃馨（左）與黃國倫結婚14年感情依舊甜蜜。（翻攝自寇乃馨臉書）

寇乃馨與黃國倫一開課秒殺。（翻攝自寇乃馨臉書）

寇乃馨斜槓新身分「明星直播導師第一把交椅」，這次再開升級班，請來超強助教黃國倫力挺，夫妻齊心授課再創課程新高價，每人學費12萬8千8百8、一班限50人，課程不便宜，依舊吸引學生們秒殺完售，課堂上學生都大有來頭，包括企業大佬、媒體高層等，全都聞名而至，寇乃馨還談及如何預防彼此偷吃外遇。

聽聞近來演藝圈又驚傳有藝人偷吃外遇醜聞，好奇結婚14年的2人，怎麼面對婚姻以外的誘惑？寇乃馨直球對決：「人性喜歡新鮮感，但我們2個永遠在互相競爭相愛相殺，再帥再美都有看膩的一天，只有把自己過得競爭力十足，讓對方一直追著跑，讓他擔心我外遇都來不及，哪有心思自己外遇？」

寇乃馨自信喊話：「全台灣真的只有我們能開這課，因為大陸的直播市場比台灣早發展2到3年，我們是在大陸第一線，親身實戰過2年多，超過400場的新媒體直播，深知箇中訣竅，我們教的課程是未來歷史，不是靠明星光環來吸引，而是可以破關網路帶貨的真實祕笈，我們等於坐時光機拿著攻略藏寶圖回台灣，告訴我的學生們未來將會發生的戰略攻法。」

黃國倫加入教學行列，連續好幾個晚上偷偷備課，做出了多達150頁的課堂簡報，寇乃馨笑說，對黃國倫就要用激將法，要激發他男人不服輸的精神，果真逼黃國倫展現了超水準授課，成功圈粉全場學生，親自傳授「生趣力」、「磁吸力」等直播帶貨祕笈。