陳福海致詞時感觸良多，因自己母親已離世無法再多盡一分孝道，呼籲所有子女要及時行孝。(圖／金湖鎮公所提供)

透過表揚活動，讓為人子女能給母親多一些體貼與關懷，宣揚母親無怨無悔付出的偉大精神。(圖／金湖鎮公所提供)

為感謝母親的辛勞及表達對模範母親之敬意，金門縣政府於今(6)日上午舉辦「金愛母親、感恩有您」模範母親表揚活動，由縣長陳福海親自表揚各鄉鎮所選出的14位模範母親，肯定她們對於家庭的辛苦付出。然因陳福海母親已離世，感觸良多表示自己無法再多盡一分孝道、再多陪伴母親一時半刻，呼籲所有子女要及時行孝、幸福陪伴長輩每一刻。

陳福海表示，每一位模範母親都是典範，要學習媽媽們勇敢付出的精神，也希望她們感人的事蹟，能匯集正向力量，帶動社會良善風氣，期許透過表揚活動，表彰她們對家庭和社會的付出及奉獻，將她們充滿愛與光輝的故事，傳遞到社會的每個角落。

陳福海也說，因為他對自己的媽媽非常敬愛，知道母親的偉大，然而媽媽已經離開，無法再多盡一分孝道、再多陪伴母親一時半刻，因此感觸非常深刻；期盼透過表揚活動，讓為人子女能給母親多一些體貼與關懷，宣揚母親為子女無怨無悔付出與偉大的精神，由衷感謝所有為子女、家庭與社會貢獻心力的媽媽們，讓金門一代比一代更好。

金湖鎮長陳文顧也表示，恭喜所有當選的模範母親，為了家庭辛苦、犧牲，照顧公婆、先生、小孩，不求回報，令人欽佩。媽媽是每個家庭的重要支柱，無私無悔的奉獻和付出，每一位媽媽都十分偉大，祝福每位媽媽佳節快樂、家庭幸福美滿。