苗栗縣苑裡鎮出水里沙灘6日上午出現一隻小抹魚鯨擱淺，海巡署中部分署第3岸巡隊苑裡安檢所官兵趕往援救。（海巡署第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮出水里沙灘6日上午出現一隻小抹魚鯨擱淺，海巡署中部分署第3岸巡隊苑裡安檢所官兵趕往援救。（海巡署第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮出水里沙灘6日上午出現一隻小抹魚鯨擱淺，海巡署中部分署第3岸巡隊苑裡安檢所官兵趕往援救，安全送至基隆八斗子救援站治療。（海巡署第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗苑裡沙灘驚現小抹香鯨 海巡及熱心民眾成功救援

苗栗縣苑裡鎮出水里沙灘，6日上午出現一隻小抹魚鯨擱淺，海巡署中部分署第3岸巡隊苑裡安檢所接獲漁民通報，立即派員前往現場，並依鯨豚擱淺程序通報相關單位到場協處，經海巡、熱心民眾及相關單位即時搶救，順利將小抹香鯨護送至基隆八斗子救傷站救治。

第3岸巡隊接獲漁民通報有小型鯨魚擱淺出水里沙灘後，立即派遣苑裡安檢所及中港巡邏站人員趕往現場，依照鯨豚擱淺程序三要四不原則實施初步處置，並聯絡中華鯨豚協會、海洋保育署第4工作站派員到場協處。

經海保署第4工作站長李承運到場測量該鯨豚長約315公分、寬約60公分，判定品種為「小抹香鯨」，初估小抹香鯨的呼吸約1分鐘4次，外觀正常無受傷情形，現場海巡同仁、民眾及海保署人員持續對鯨豚進行呼吸測量及保濕，因該鯨豚體型較大，無法將鯨豚搬運至岸上，經協調疏浚工作船協助，將擱淺鯨豚載運至苑港港區，再交由鯨豚協會載運至八斗子救傷站進行醫療照護。

第3岸巡隊呼籲，維護海洋及保護動物是每一個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，更應積極地愛護我們生存的環境。若民眾有遇到鯨豚擱淺，可立即撥打118電話通報海巡署協處。