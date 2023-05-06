面對地主新北國王大幅度輪休主力且磨練新秀，仍在積極爭取最後一張季後賽門票的台新夢想家，當然沒在客氣的！夢想家6日以110比105力退國王，搶下3連勝，目前戰績18勝21敗續排第4，晉級魔術數字就只剩下「一」，接著只要高雄17直播鋼鐵人輸球，就可宣告季後賽態勢底定。

由於目前聯盟例行賽前3名排名早已敲定，國王已經穩坐聯盟龍頭，富邦第2、領航猿第3，所以國王今天直接沒有登錄林書緯、李愷諺、曼尼高、戴維斯等主力，楊敬敏雖然有登錄，卻也沒有上場，擺明就用「單洋將」與板凳陣容應戰，自然不敵正常陣容出戰的夢想家。

卡拉曼替夢想家攻下30分，且抓下10籃板，李德威也有18分、15籃板及5助攻，林俊吉貢獻17分，其中包含最後11.5秒的關鍵兩罰命中；國王以牧倫斯29分、21籃板的雙廿表現最佳，「小胖」洪志善單場投進8顆三分球，拿26分、8助攻與6籃板。

接下來鋼鐵人想要爆冷搶下最後一張季後賽，完全就看自己本事了，只要他們在今天作客擊敗台北富邦勇士，13日回到主場再贏桃園璞園領航猿，最後14日在主場至少要贏夢想家6分以上的話，還是可以拿到季後賽門票，但只要一輸球就告淘汰出局。