據《英國廣播公司》（BBC）報導，皇家海軍目前已經抵達倫敦滑鐵路火車站（Waterloo Station），他們先前分別在英國海軍軍校，朴茨茅斯的陛下之艦卓越號（HMS Excellent）、戈斯波特蘇丹（HMS Sultan）和費勒姆的柯林伍德（HMS Collingwood）進行最後幾天的演練和準備，這次活動還見證了近十年來人數最多的皇家海軍陸戰隊（Royal Marine）閱兵，這也是海軍陸戰隊第一次為他們的新上尉遊行的機會，這是查爾斯國王已故父親幾十年來一直持有的榮譽頭銜。

About 5,000 members of the armed forces have arrived in London on specially chartered trains for the coronation of King Charles III https://t.co/OFkI1Psd8E pic.twitter.com/5WeJJsIKnp — BBC News (UK) (@BBCNews) May 6, 2023

這些水手來自皇家艦隊輔助部隊，是海軍的重要支援部隊，他們在全球範圍內支持海軍船隻運作，以維持全球使命。此次場合的重要性不言而喻，這是70年以來的第一次。因此，來自英國各地的艦艇、潛艇、艦隊航空隊（Fleet Air Arm）、皇家海軍陸戰隊和基地，以及皇家海軍預備役人員的許多軍銜和分支機構的人員自願參加。

今天（6）查爾斯國王和王后的加冕典禮。所有軍種都會參與，展現出團隊合作的力量。本次參加加冕典禮儀式的部隊超過將近6000人，各個部隊統一由皇家禁衛軍（Household Division）統籌。英國十分重視部隊傳統，許多單位都已經成立數百年，參與過大大小小的戰役。